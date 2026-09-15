Piedmont Realty plonge après une émission d'obligations convertibles de 200 millions de dollars

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15 septembre - ** L'action du fonds immobilier spécialisé dans les bureaux Piedmont Realty Trust PDM.N a reculé de 2,5 % à 8,97 dollars avant l'ouverture de la séance de mardi, après avoir finalisé une levée de fonds

** PDM, société basée à Atlanta, en Géorgie, a annoncé lundi en fin de journée le prix de son émission privée de 200 millions de dollars d’obligations échangeables à 2,875 %, arrivant à échéance le 1er février 2031

** Le prix d’échange de 12,65 dollars a été fixé à 37,5 % au-dessus du dernier cours de l’action, qui s’établissait à 9,20 dollars lundi

** L’action PDM a clôturé en baisse de 3,9 % lundi après que la société eut dévoilé l'offre pour racheter l’intégralité de ses obligations senior à 9,25 % en circulation, arrivant à échéance en 2028

** La société prévoit également d’utiliser environ 50 millions de dollars pour racheter quelque 5,4 millions d’actions auprès des acquéreurs initiaux des obligations échangeables

** Jusqu'à lundi, l'action affiche une hausse de 10 % depuis le début de l’année

** Sur les 4 analystes couvrant le titre, 1 recommande « d’acheter », 3 recommandent de « conserver »; objectif de cours médian: 11 dollars, selon LSEG