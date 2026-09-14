Piedmont Realty plonge après avoir annoncé l'émission d'obligations convertibles d'une valeur de 200 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 septembre - ** Les actions de la société immobilière spécialisée dans les immeubles de bureaux Piedmont Realty Trust ( PDM.N ) ont reculé de 4,5 % à 9,14 dollars en pré-ouverture lundi, alors que la société cherche à lever des fonds

** PDM, société basée à Atlanta (Géorgie), propose à titre privé des obligations échangeables d'une valeur de 200 millions de dollars , arrivant à échéance le 1er février 2031

** La société a l’intention d’utiliser le produit net de cette émission pour racheter l’intégralité de ses obligations senior à 9,25 % en circulation, arrivant à échéance en 2028

** Elle prévoit également d’utiliser jusqu’à 50 millions de dollars pour racheter ses actions auprès des acquéreurs initiaux des obligations échangeables afin de faciliter la couverture

** PDM affiche une capitalisation boursière d’environ 1,2 milliard de dollars

** À la clôture de vendredi, l’action affichait une hausse de 15 % depuis le début de l’année

** La note moyenne des 4 analystes couvrant le titre est "conserver"; l'objectif de cours médian est de 11 dollars, selon LSEG