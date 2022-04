Pièces, trackers, mines… Comment profiter de l'éclat du métal jaune

Mieux vaut privilégier les pièces de qualité, plus pratiques à stocker que les lingots. (© Fotolia)

Avec la guerre en Ukraine et les taux d'intérêt réels en territoire négatif, l'or a le vent en poupe depuis le début de l'année. Nous présentons les différents supports qui vous permettent d'investir dans le métal jaune.

Après un début d'année calme, le cours de l'or s'est envolé avec la guerre en Ukraine. Début mars, il a même franchi la barre symbolique des 2.000 dollars l'once, qu'il avait atteint à l'été 2020, en plein cœur de la crise sanitaire.

Depuis le 1er janvier dernier, la hausse du métal jaune ressort à 8,5% en dollar. Du côté de l'environnement économique, l'inflation se généralise (+7,5% en zone euro et +8,5% aux États-Unis en mars) et les banques centrales préparent des relèvements de taux.

Si le passé nous montre que le lien entre le cours de l'or et l'inflation n'est ni systématique ni linéaire, une corrélation demeure forte : le métal jaune évolue à l'inverse des taux d'intérêt réels, c'est-à-dire le niveau des taux d'intérêt nominaux diminués de l'inflation.

Or ces taux d'intérêt réels restent aujourd'hui fortement ancrés en territoire négatif, malgré le resserrement monétaire à l'œuvre. Cela signifie que les détenteurs d'obligations d'État subissent des pertes après inflation, alors que l'or apparaît comme une réserve de valeur, même s'il ne rapporte rien, explique Ned Naylor-Leyland, responsable de la stratégie or et argent chez Jupiter Asset Management.

De fait, l'or est recherché. «Les achats de trackers (ETF) adossés à l'or physique se sont accélérés avec des encours en progression de 166 tonnes en mars, soit le mois le plus actif depuis