Pictet Asset Management confiant dans le potentiel des valeurs vertes

Le fonds Pictet Global Environmental Opportunities souffre dans un marché difficile. Mais il demeure exposé à des thématiques porteuses à moyen terme. Cette année, le gérant a initié une position dans Eurofins.

Après leur vif rebond de l’été, les valeurs de l’environnement corrigent… comme les autres. Les craintes de récession et la hausse des taux d’intérêt continuent de peser sur le moral des investisseurs.

Pourtant, l’économie verte offre de belles perspectives de croissance. Telle est la conviction de Gabriel Micheli, gérant du fonds Pictet Global Environmental Opportunities [code LU0503631631] chez Pictet Asset Management.

Au 30 septembre dernier, le fonds perdait 32% depuis le début de l’année, contre -25,6% pour son indice de référence, le MSCI ACWI (All Country World Index), un indice monde. Une sous-performance qui s’explique par le recul des valeurs technologiques ( Infineon, Applied Materials, ASML , etc.) et industrielles ( Schneider Electric , Legrand, etc.) du portefeuille.

Toutefois depuis son repositionnement le 30 septembre 2014, Pictet Global Environmental Opportunities peut se targuer d’une progression moyenne de 8,75% par an, au lieu de 5,55% pour le MSCI ACWI, soit une surperformance de 3,2%.

Dans une conjoncture normalisée, il y a tout lieu de penser que le fonds pourrait reprendre sa marche en avant, tant ses thématiques apparaissent porteuses.

Gabriel Micheli rappelle d’abord que le marché des «solutions environnementales» pèse 2,5 trilliards de dollars à l’échelle mondiale, avec un rythme