Pictet AM France et MASCF dévoilent la stratégie Pictet-Mégatendances Progressif

(AOF) - Pictet Asset Management France, en collaboration avec la MASCF, premier assureur des professionnels de santé, annonce le lancement de la stratégie Pictet-Mégatendances Progressif. "Cette unité de compte exclusive déploie une stratégie d’investissement en actions progressive sur 4 ans, couplée à un mécanisme d’accélération, permettant de saisir les opportunités les plus intéressantes des marchés actions tout en limitant la volatilité", précise un communiqué.

La poche actions de la stratégie Pictet-Mégatendances Progressive regroupe 12 thématiques majeurs, et réplique la stratégie d'investissement de Pictet-Global Megatrend Selection, qui a enregistré une performance annualisée de 9,63%, nette de frais de gestion, depuis sa création en 2008.

"La gestion thématique permet de capter la croissance structurelle liée aux mégatendances. C'est une stratégie que Pictet AM déploie avec succès depuis plus de 30 ans. De plus, la force de cette stratégie progressive repose à la fois sur sa totale intégration, qui permet une réactivité immédiate lors de forts mouvements de marché, et sur sa gestion dynamique du risque", a déclaré Philippe Parente, directeur commercial de Pictet AM France.