Pictet AM dévoile un fonds event-driven sur les actions asiatiques

(NEWSManagers.com) - La société de gestion suisse Pictet Asset Management a ajouté un nouveau fonds à sa gamme de stratégies total return gérées activement avec le lancement de Pictet Total Return-Lotus. Ce fonds repose sur une stratégie d’investissement en actions asiatiques de type event-driven, axée sur les situations spéciales.

Pictet TR-Lotus cherche à tirer profit des opportunités sur les marchés actions pan-asiatiques. En particulier, le gestionnaire cherche à identifier celles susceptibles d’influer la valorisation des sociétés à court ou moyen terme et celles d'être des tendances à long terme. Pictet AM cite par exemple les restructurations en Chine, la croissance en Asie du Sud-Est et les progrès réalisés par les entreprises japonaises en matière de gouvernance.

La stratégie cible trois vecteurs de performance: certaines situations spécifiques au cours du cycle de vie des entreprises (opérations de financement sur les marchés, thèmes structurels, situations spéciales); les événements sur titres anticipés (fusions-acquisitions, cessions/scissions); et les fusions-acquisitions annoncées.

L’équipe de gestion du fonds Pictet TR-Lotus, disponible au format Ucits et disposant d’une liquidité hebdomadaire, est dirigée depuis Singapour par Jon Withaar, épaulé par deux analystes, Shawn Ban et Jeremy Thia.