Pictet Alternative Advisors : Alexander J. Lukesch nommé head of multi manager real estate

(Zonebourse.com) - Pictet Alternative Advisors (PAA), l'entité du groupe Pictet spécialisée dans les investissements alternatifs, annonce la nomination d'Alexander J. Lukesch au poste de head of multi manager real estate.

Il dirigera les activités immobilières multigérants de PAA, renforçant ainsi les capacités de Pictet à proposer des solutions d'investissement différenciées sur les marchés privés. Basé à Genève, il sera placé sous la responsabilité de Zsolt Kohalmi, deputy CEO de PAA et global head of real estate.

Il succèdera à Laurent Gabert, récemment nommé head of multi-alternatives investor relations de PAA, un poste nouvellement créé visant à renforcer l'offre client intégrée de PAA sur l'ensemble des marchés d'actifs privés.

Fort de plus de 20 ans d'expérience dans l'investissement immobilier, Alexander J. Lukesch apporte son expertise des placements secondaires, des rachats de participations (partner buyout), des investissements structurés, des opérations de recapitalisation et des situations spéciales.

Il travaillait précédemment pour Madison International Realty, où il a occupé successivement les fonctions de head of european investments et de deputy chief investment officer. Basé à Londres depuis 2013, il a dirigé la plateforme d'investissement européenne de Madison, supervisant l'origination, la souscription et l'exécution d'opérations immobilières en fonds propres à travers l'Europe, notamment au Royaume-Uni, en Irlande, en Espagne, aux Pays-Bas, en Allemagne et dans les pays nordiques.

Avant de rejoindre Madison, il a occupé des postes dans le domaine de l'investissement chez Lincoln Property Company, où il s'est concentré sur les acquisitions d'immeubles résidentiels et de bureaux aux Etats-Unis, ainsi qu'au sein de Corus Bank, où il a participé à l'origination et à la structuration de prêts dans l'immobilier commercial.

Pictet Alternative Advisors (PAA) est responsable des investissements dans les segments des hedge funds, du private equity, de la dette privée et de l'immobilier non coté réalisés pour des clients privés et institutionnels.

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