Tennis: Fils qualifié pour le Masters, une première pour un Français depuis 2016

Masters ATP 1000 - Masters de Paris

Arthur ‌Fils a obtenu mercredi sa qualification ​pour le Masters ATP de Turin réunissant les huit meilleurs joueurs de la ​saison, une première pour un Français depuis Gaël ​Monfils en 2016.

Le ⁠Tricolore de 22 ans a bénéficié ‌mercredi de la victoire de son compatriote Quentin Halys sur l'un ​de ‌ses concurrents pour les dernières places ⁠qualificatives, l'Américain Frances Tiafoe (6-3, 1-6, 7-6 (9)), au deuxième tour du Masters 1000 de ⁠Paris.

Arthur Fils, ‌qui jouera mardi soir son deuxième ⁠tour face au Tchèque Tomas ‌Machac, est assuré de finir ⁠parmi les neuf premières places à ⁠la "Race", le ‌classement de la saison. Une neuvième ​place suffisait pour ‌se qualifier au Masters après l'annonce, le mois dernier, ​du forfait de Jannik Sinner pour le reste de la ⁠saison.

L'actuel septième joueur mondial sera le dixième Français à participer au Masters ATP, prévu du 15 au 22 novembre à Turin (Italie).

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par ​Augustin Turpin)