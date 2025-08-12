PHP obtient l'accord de 62,9 % des actionnaires d'Assura, ce qui ouvre la voie à l'acquisition

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Primary Health Properties PHP.L a déclaré mardi avoir obtenu des acceptations pour 62,9 % des actions Assura AGRP.L dans le cadre de son offre publique d'achat sur l'investisseur britannique en immobilier de santé.

PHP a confirmé que toutes les conditions restantes de son offre révisée de 2,4 milliards de dollars pour Assura ont été remplies, ce qui signifie que PHP peut maintenant procéder à l'acquisition.

Assura a réitéré vendredi son soutien à l'offre publique d'achat de PHP, bien que son rival KKR KKR.N l'ait incité à soutenir son offre concurrente.

La société américaine de capital-investissement et PHP se sont affrontés pendant des mois pour le rachat d'Assura, avant que son conseil d'administration ne soutienne l'offre plus élevée de PHP en juin.