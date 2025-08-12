 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
AUG 25 CAC 40 Index (10x)
7 764,00
+0,82%
PHP obtient l'accord de 62,9 % des actionnaires d'Assura, ce qui ouvre la voie à l'acquisition
information fournie par Reuters 12/08/2025 à 17:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Primary Health Properties PHP.L a déclaré mardi avoir obtenu des acceptations pour 62,9 % des actions Assura AGRP.L dans le cadre de son offre publique d'achat sur l'investisseur britannique en immobilier de santé.

PHP a confirmé que toutes les conditions restantes de son offre révisée de 2,4 milliards de dollars pour Assura ont été remplies, ce qui signifie que PHP peut maintenant procéder à l'acquisition.

Assura a réitéré vendredi son soutien à l'offre publique d'achat de PHP, bien que son rival KKR KKR.N l'ait incité à soutenir son offre concurrente.

La société américaine de capital-investissement et PHP se sont affrontés pendant des mois pour le rachat d'Assura, avant que son conseil d'administration ne soutienne l'offre plus élevée de PHP en juin.

ASSURA REIT
49,450 GBX LSE +1,25%
KKR & CO
147,295 USD NYSE +4,01%
PRIM HLTH PROP R
94,825 GBX LSE +0,66%
