Photronics bondit grâce à l'augmentation de son bénéfice trimestriel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
10 décembre - ** Les actions du fabricant de composants semi-conducteurs Photronics PLAB.O augmentent de 15% à 29,55 $ avant le marché
** Le bénéfice par action du 4ème trimestre s'élève à 1,07 $ par action contre 0,54 $ il y a un an
** PLAB annonce un chiffre d'affaires de 215,8 millions de dollars au 4ème trimestre, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 205,22 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG
** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de 9 % cette année
