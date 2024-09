Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Phoenix: l'UE autorise une coentreprise avec Schroders information fournie par Cercle Finance • 03/09/2024 à 13:05









(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir autorisé, la création d'une entreprise commune, Future Growth Capital Limited ('Griffin'), par Schroders et Phoenix Group Holdings ('Phoenix'), toutes deux basées au Royaume-Uni.



L'opération concerne principalement les secteurs de la gestion de fonds, de l'assurance et du financement des retraites.



La Commission a conclu que l'opération notifiée ne poserait pas de problème de concurrence, étant donné que l'entreprise commune a des activités négligeables dans l'Espace économique européen et que les positions de marché des entreprises résultant de l'opération proposée sont limitées.





Valeurs associées PHOENIX GRP 563,25 GBX LSE -0,92%