Phoenix Education Partners, soutenu par Apollo Global Management, dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails financiers et d'informations générales)

Le fournisseur d'apprentissage en ligne Phoenix Education Partners a déposé vendredi une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, alors que le marché des introductions en bourse continue de se réchauffer.

La société basée à Phoenix, en Arizona, rejoint un nombre croissant de grandes entreprises émettrices qui se préparent à des introductions en bourse potentielles cet automne, alors que le marché des nouvelles cotations est sur le point de sortir de son accalmie saisonnière du mois d'août.

Certains actionnaires actuels de Phoenix Education vendront des actions dans le cadre de l'offre.

La société, soutenue par le gestionnaire d'actifs alternatifs Apollo Global Management APO.N , a déclaré un bénéfice net de 118 millions de dollars pour les neuf mois clos le 31 mai, sur un chiffre d'affaires de 750 millions de dollars, contre un bénéfice net de 105 millions de dollars sur un chiffre d'affaires de 710 millions de dollars un an plus tôt.

Phoenix Education propose des programmes en ligne pour les adultes qui travaillent aux États-Unis par l'intermédiaire de sa filiale, University of Phoenix, y compris des options de premier cycle, de deuxième cycle, de certificat et de non-diplôme.

Fondée en 1976, cette université privée à but lucratif est l'un des plus grands fournisseurs d'enseignement en ligne. Elle propose actuellement 72 programmes diplômants, qui a contribué une part importante de son chiffre d'affaires en 2024, et 33 programmes de certificats dans diverses disciplines.

Le prédécesseur de l'entreprise, Apollo Education Group, a été privatisé en 2017 dans le cadre d'une transaction de 1,1 milliard de dollars par un consortium comprenant la société d'investissement Vistria Group et Apollo.

La cotation interviendra également quelques mois après la réussite de l'introduction en bourse à New York d'Aspen Insurance AHL.N , une société du portefeuille d'Apollo Global Management, qui devrait être rachetée par la société japonaise Sompo 8630.T .

Morgan Stanley, Goldman Sachs, BMO Capital Markets et Jefferies sont les principaux souscripteurs de l'offre. Phoenix Education sera cotée à la Bourse de New York sous le symbole « PXED ».