 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
42 718,47
-0,26%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Phoenix Education Partners, soutenu par Apollo Global Management, dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 30/08/2025 à 00:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails financiers et d'informations générales)

Le fournisseur d'apprentissage en ligne Phoenix Education Partners a déposé vendredi une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, alors que le marché des introductions en bourse continue de se réchauffer.

La société basée à Phoenix, en Arizona, rejoint un nombre croissant de grandes entreprises émettrices qui se préparent à des introductions en bourse potentielles cet automne, alors que le marché des nouvelles cotations est sur le point de sortir de son accalmie saisonnière du mois d'août.

Certains actionnaires actuels de Phoenix Education vendront des actions dans le cadre de l'offre.

La société, soutenue par le gestionnaire d'actifs alternatifs Apollo Global Management APO.N , a déclaré un bénéfice net de 118 millions de dollars pour les neuf mois clos le 31 mai, sur un chiffre d'affaires de 750 millions de dollars, contre un bénéfice net de 105 millions de dollars sur un chiffre d'affaires de 710 millions de dollars un an plus tôt.

Phoenix Education propose des programmes en ligne pour les adultes qui travaillent aux États-Unis par l'intermédiaire de sa filiale, University of Phoenix, y compris des options de premier cycle, de deuxième cycle, de certificat et de non-diplôme.

Fondée en 1976, cette université privée à but lucratif est l'un des plus grands fournisseurs d'enseignement en ligne. Elle propose actuellement 72 programmes diplômants, qui a contribué une part importante de son chiffre d'affaires en 2024, et 33 programmes de certificats dans diverses disciplines.

Le prédécesseur de l'entreprise, Apollo Education Group, a été privatisé en 2017 dans le cadre d'une transaction de 1,1 milliard de dollars par un consortium comprenant la société d'investissement Vistria Group et Apollo.

La cotation interviendra également quelques mois après la réussite de l'introduction en bourse à New York d'Aspen Insurance AHL.N , une société du portefeuille d'Apollo Global Management, qui devrait être rachetée par la société japonaise Sompo 8630.T .

Morgan Stanley, Goldman Sachs, BMO Capital Markets et Jefferies sont les principaux souscripteurs de l'offre. Phoenix Education sera cotée à la Bourse de New York sous le symbole « PXED ».

Valeurs associées

APOLLO GLB MGMT
136,250 USD NYSE -0,10%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le siège de l'ONU à New York, le 20 septembre 2022 ( AFP / Ludovic MARIN )
    Les Etats-Unis refusent l'octroi de visas à des responsables palestiniens avant l'AG de l'ONU
    information fournie par AFP 29.08.2025 23:47 

    Les Etats-Unis ont annoncé vendredi refuser l'octroi de visas à des membres de l'Autorité palestinienne avant l'Assemblée générale de l'ONU prévue en septembre, où la France plaidera pour la reconnaissance d'un Etat palestinien. "Le secrétaire d'État Marco Rubio ... Lire la suite

  • Ben Shelton (à droite) et le Français Adrian Mannarino après l'abandon sur blessure de l'Américain au troisième tour de l'US Open le 29 aoîut 2025 à New York ( AFP / ANGELA WEISS )
    US Open: Mannarino qualifié pour les 8es après l'abandon de Ben Shelton
    information fournie par AFP 29.08.2025 23:40 

    Le Français Adrian Mannarino s'est qualifié vendredi à 37 ans pour son premier huitième de finale à l'US Open après l'abandon du 6e mondial Ben Shelton, touché à l'épaule gauche. Le 77e joueur mondial venait d'égaliser à deux manches partout quand le gaucher américain ... Lire la suite

  • Les traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE)
    Wall Street termine en baisse, la tech pèse
    information fournie par Reuters 29.08.2025 22:38 

    NEW YORK (Reuters) -La Bourse de New York a terminé en baisse vendredi, plombée par les mauvaises performances de Dell, Nvidia et d'autres valeurs liées à l'intelligence artificielle (IA). L'indice Dow Jones a reculé de 0,20% à 45.544,88 points. Le S&P-500,

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 15 juillet 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street termine en baisse, marque une pause avant un week-end prolongé
    information fournie par AFP 29.08.2025 22:29 

    La Bourse de New York a terminé en baisse vendredi, minée par des prises de bénéfices avant un week-end de trois jours et peu surprise par un nouvel indice d'inflation conforme aux attentes. Après avoir atteint de nouveaux sommets la veille en clôture, les indices ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank