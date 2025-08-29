 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
42 718,47
-0,26%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Phoenix Education Partners dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 29/08/2025 à 23:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Phoenix Education Partners a déposé vendredi une demande d'introduction en bourse aux États-Unis.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le siège de l'ONU à New York, le 20 septembre 2022 ( AFP / Ludovic MARIN )
    Les Etats-Unis refusent l'octroi de visas à des responsables palestiniens avant l'AG de l'ONU
    information fournie par AFP 29.08.2025 23:47 

    Les Etats-Unis ont annoncé vendredi refuser l'octroi de visas à des membres de l'Autorité palestinienne avant l'Assemblée générale de l'ONU prévue en septembre, où la France plaidera pour la reconnaissance d'un Etat palestinien. "Le secrétaire d'État Marco Rubio ... Lire la suite

  • Ben Shelton (à droite) et le Français Adrian Mannarino après l'abandon sur blessure de l'Américain au troisième tour de l'US Open le 29 aoîut 2025 à New York ( AFP / ANGELA WEISS )
    US Open: Mannarino qualifié pour les 8es après l'abandon de Ben Shelton
    information fournie par AFP 29.08.2025 23:40 

    Le Français Adrian Mannarino s'est qualifié vendredi à 37 ans pour son premier huitième de finale à l'US Open après l'abandon du 6e mondial Ben Shelton, touché à l'épaule gauche. Le 77e joueur mondial venait d'égaliser à deux manches partout quand le gaucher américain ... Lire la suite

  • Les traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE)
    Wall Street termine en baisse, la tech pèse
    information fournie par Reuters 29.08.2025 22:38 

    NEW YORK (Reuters) -La Bourse de New York a terminé en baisse vendredi, plombée par les mauvaises performances de Dell, Nvidia et d'autres valeurs liées à l'intelligence artificielle (IA). L'indice Dow Jones a reculé de 0,20% à 45.544,88 points. Le S&P-500,

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 15 juillet 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street termine en baisse, marque une pause avant un week-end prolongé
    information fournie par AFP 29.08.2025 22:29 

    La Bourse de New York a terminé en baisse vendredi, minée par des prises de bénéfices avant un week-end de trois jours et peu surprise par un nouvel indice d'inflation conforme aux attentes. Après avoir atteint de nouveaux sommets la veille en clôture, les indices ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank