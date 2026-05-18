Phillips 66 va développer ses activités de traitement du gaz dans le bassin permien et sur la côte du golfe du Mexique

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Le raffineur Phillips 66 PSX.N a annoncé lundi qu'il allait poursuivre la construction de l'usine de gaz Zeus dans le bassin permien et d'un troisième fractionneur Coastal Bend au Texas, étendant ainsi son réseau pour capter les volumes croissants de gaz et de liquides de gaz naturel provenant du premier gisement de schiste des États-Unis.

L'action de la société a progressé de 2,3 % en pré-ouverture.

L'usine de gaz Zeus aura une capacité de traitement de 300 millions de pieds cubes de gaz par jour et intégrera le nouveau gazoduc Midland Express, a indiqué la société.

Ce gazoduc de 20 pouces, long d'environ 45 miles, reliera les réseaux de collecte de Phillips 66 dans le bassin permien et acheminera jusqu'à 230 millions de pieds cubes par jour de gaz naturel brut depuis le gisement.

Le troisième fractionneur de Coastal Bend, anciennement appelé “Corpus Christi Fractionator”, aura une capacité de 100 000 barils par jour.

Les deux projets devraient entrer en service en 2028.

Un fractionneur sépare les liquides de gaz naturel mélangés en produits individuels tels que l'éthane, le propane et le butane, ce qui permet de les commercialiser, de les transporter ou de les exporter séparément.

Ces projets devraient soutenir la production croissante du bassin permien en augmentant les capacités de traitement du gaz et de fractionnement des LGN. Phillips 66 a déclaré qu'ils contribueraient à acheminer des volumes croissants via son système intégré et à relier l'offre aux actifs en aval et aux marchés haut de gamme.

Phillips 66s'efforce d'étendre sa présence dans le secteur intermédiaire, car la hausse de la production du bassin permien stimule la demande en infrastructures de traitement du gaz, de pipelines et de liquides de gaz naturel.

La mise en place de l'usine de gaz Zeus et du troisième fractionneur de Coastal Bend s'inscrit dans le cadre du plan d'investissement précédemment annoncé par la société , d'un montant compris entre 2 ,0 et 2,5 milliards de dollars.