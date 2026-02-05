 Aller au contenu principal
Phillips 66 supprime des emplois en raison de la fermeture de la raffinerie de Los Angeles, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 18:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Phillips 66 PSX.N va licencier environ la moitié de ses employés dans sa seule raffinerie de pétrole restante en Californie après avoir mis fin à ses activités, a rapporté Bloomberg News jeudi, citant un dossier déposé auprès de l'autorité californienne de régulation de l'emploi.

Valeurs associées

Gaz naturel
3,47 USD NYMEX 0,00%
PHILLIPS 66
152,770 USD NYSE -1,40%
Pétrole Brent
68,04 USD Ice Europ -1,32%
Pétrole WTI
63,80 USD Ice Europ -0,95%
