Phillips 66 supprime des emplois en raison de la fermeture de la raffinerie de Los Angeles, selon Bloomberg News

Phillips 66 PSX.N va licencier environ la moitié de ses employés dans sa seule raffinerie de pétrole restante en Californie après avoir mis fin à ses activités, a rapporté Bloomberg News jeudi, citant un dossier déposé auprès de l'autorité californienne de régulation de l'emploi.