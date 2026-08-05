Phillips 66 signe son meilleur trimestre depuis 2022

Le groupe pétrolier américain a publié des résultats trimestriels largement supérieurs aux attentes de Wall Street, portés par l'envolée des marges de raffinage provoquée par les tensions au Moyen-Orient.

La firme américaine a dégagé un bénéfice net de 3,85 milliards de dollars au deuxième trimestre, son meilleur résultat depuis 2022, lorsque la guerre en Ukraine avait déjà dopé les profits du secteur. Le bénéfice ajusté s'est établi à 9,41 dollars par action, contre un consensus de 7,44 dollars.

Le conflit avec l'Iran a renforcé les inquiétudes concernant l'approvisionnement mondial en carburants, incitant de nombreux acheteurs à se tourner vers les raffineurs américains. Cette demande soutenue a propulsé les exportations de carburants des Etats-Unis, notamment de diesel, à des niveaux records et fait bondir les marges de raffinage.

Le segment raffinage de Phillips 66 en a pleinement profité, avec un bénéfice ajusté qui a été multiplié par près de huit, à 3,09 milliards de dollars, contre 392 millions un an plus tôt. La marge réalisée a plus que doublé sur un an, atteignant 24,08 dollars par baril.

L'activité des carburants renouvelables a également renoué avec une forte rentabilité. Le bénéfice ajusté de cette division s'est élevé à 544 millions de dollars, contre une perte de 133 millions un an auparavant, soutenu par le relèvement des mandats d'incorporation de biocarburants et la hausse des prix du diesel.