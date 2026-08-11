Phillips 66 signale une panne d'une unité due à un orage à son site de Sweeny, au Texas

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Phillips 66 PSX.N a indiqué mardi que son complexe pétrochimique et sa raffinerie de Sweeny, au Texas, d’une capacité de 264.500 barils par jour, avaient subi un dysfonctionnement d’une unité lors d’un orage, selon un document déposé auprès de la Commission texane de la qualité environnementale.

Le document précise que cela a entraîné des émissions provenant de la torche n° 29-61-1 du cokéfacteur et de la torche n° 16 56-61-16.