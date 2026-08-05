 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Phillips 66 s'est vu accorder environ 20% des dérogations à la loi Jones, selon le vice-président Mandell
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 18:35
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le raffineur américain indépendant Phillips 66 PSX.N s'est vu attribuer environ 20% des dérogations à la loi Jones accordées par le gouvernement fédéral afin d'accroître le transport national de produits raffinés et de pétrole brut pendant la guerre en Iran , a déclaré Brian Mandell, vice-président exécutif chargé du marketing et des activités commerciales, lors d'une conférence téléphonique mercredi avec des analystes de Wall Street.

Une dérogation à la loi Jones lève l'obligation d'acheminer le carburant entre les ports américains à bord de pétroliers appartenant à des sociétés américaines et dont l'équipage est américain.

Valeurs associées

Gaz naturel
2,68 USD NYMEX 0,00%
PHILLIPS 66
201,900 USD NYSE -1,94%
Pétrole Brent
79,17 USD Ice Europ +0,62%
Pétrole WTI
75,00 USD Ice Europ -0,08%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 669,3 +0,03%
VUSION
133 +4,72%
HAFFNER ENERGY
0,42 -5,19%
2CRSI
27,6 +8,07%
Pétrole Brent
78,99 +0,39%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank