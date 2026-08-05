Phillips 66 s'est vu accorder environ 20% des dérogations à la loi Jones, selon le vice-président Mandell

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Le raffineur américain indépendant Phillips 66 PSX.N s'est vu attribuer environ 20% des dérogations à la loi Jones accordées par le gouvernement fédéral afin d'accroître le transport national de produits raffinés et de pétrole brut pendant la guerre en Iran , a déclaré Brian Mandell, vice-président exécutif chargé du marketing et des activités commerciales, lors d'une conférence téléphonique mercredi avec des analystes de Wall Street.

Une dérogation à la loi Jones lève l'obligation d'acheminer le carburant entre les ports américains à bord de pétroliers appartenant à des sociétés américaines et dont l'équipage est américain.