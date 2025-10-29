 Aller au contenu principal
Phillips 66 progresse grâce à un bénéfice supérieur aux attentes pour le troisième trimestre
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 17:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** Les actions du raffineur américain Phillips 66 PSX.N augmentent de 1,3 % à 135,43 $

** La société a battu les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre, aidée par des marges de carburant plus élevées et des volumes record dans son activité de pipeline

** La marge réalisée par PSX a augmenté à 12,15 $ par baril au cours du trimestre, soit une hausse d'environ 46 % par rapport à l'année précédente

** Son segment de raffinage déclare un bénéfice ajusté de 430 millions de dollars, contre une perte de 67 millions de dollars un an plus tôt

** Bénéfice ajusté de 2,52 $ par action au troisième trimestre, contre 2,17 $ par action estimés par les analystes - données compilées par LSEG

** En incluant les mouvements de la séance, le PSX est en hausse d'environ 19 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

Gaz naturel
3,35 USD NYMEX +2,92%
PHILLIPS 66
136,140 USD NYSE +1,82%
Pétrole Brent
64,90 USD Ice Europ +0,68%
Pétrole WTI
60,53 USD Ice Europ +0,70%
