Phillips 66 licencie 277 personnes dans le cadre de la fermeture de la raffinerie de Los Angeles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails) par Nicole Jao

Phillips 66 PSX.N s'apprête à licencier 277 employés alors que les activités de la raffinerie de la région de Los Angeles, d'une capacité de 139 000 barils par jour, s'amenuisent avant la fermeture, selon les documents déposés auprès de l'organisme de réglementation de l'emploi de la Californie.

Le raffineur basé à Houston licenciera 122 employés de la raffinerie de la région de Los Angeles en avril, selon un avis déposé auprès de l'autorité de régulation lundi.

Dans un avis distinct déposé le mois dernier, la société a déclaré qu'elle allait licencier 155 employés à la raffinerie.

Phillips 66 a confirmé que les avis WARN concernaient l'arrêt de la raffinerie de Los Angeles. La société avait déclaré qu'elle commencerait à fermer progressivement la raffinerie à la fin de 2025, et que la réduction des effectifs interviendrait deux mois plus tard.

L'usine de Los Angeles comptait environ 600 employés et 300 sous-traitants. Plus de la moitié des employés étaient des travailleurs horaires représentés par le syndicat des Métallurgistes unis d'Amérique.