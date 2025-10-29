 Aller au contenu principal
Phillips 66 exploitera des raffineries dont la capacité combinée se situe dans une fourchette basse à moyenne de 90 % au quatrième trimestre
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 18:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le raffineur américain de pétrole brut Phillips 66 PSX.N prévoit d'exploiter ses raffineries dans une fourchette basse à moyenne de 90% au quatrième trimestre, a déclaré mercredi le directeur financier Kevin Mitchell lors d'une conférence téléphonique avec des analystes.

Phillips 66 s'attend à dépenser entre 125 et 145 millions de dollars pour la remise en état des raffineries au cours du quatrième trimestre, a indiqué la société.

