Phillips 66 et Kinder Morgan envisagent de construire un nouvel oléoduc pour renforcer l'approvisionnement en carburant de la côte ouest des États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Sumit Saha et Shariq Khan

Phillips 66 PSX.N et Kinder Morgan

KMI.N ont commencé lundi à solliciter l'engagement des expéditeurs pour un projet de réseau de pipelines qui transporterait du carburant depuis le centre de raffinage du Texas pour renforcer les approvisionnements en Arizona et en Californie, alors qu'une série de fermetures de raffineries alimente les inquiétudes en matière d'approvisionnement.

S'ils sont construits, les nouveaux oléoducs pourraient contribuer à réduire la pression sur l'approvisionnement en carburant de la côte ouest, suite aux fermetures prévues de la raffinerie Phillips 66 de Los Angeles d'ici la fin de l'année et de la raffinerie Valero Energy VLO.N de Benicia l'année prochaine. Ensemble, ces raffineries produisent environ 20 % des besoins en carburant de la Californie et contribuent à satisfaire les besoins des États voisins. Les fermetures prévues ont provoqué une ruée des régulateurs pour trouver d'autres moyens d'approvisionnement.

Le système proposé par Phillips 66 et Kinder Morgan comprendra la construction d'un nouvel oléoduc reliant Borger, au Texas, à Phoenix. Les entreprises inverseront également le sens des flux sur un oléoduc existant de Kinder Morgan qui livre actuellement du carburant de Colton, en Californie, à Phoenix, ont-elles déclaré dans un communiqué commun.

Les flux seront également inversés sur le Gold Pipeline exploité par Phillips 66, qui achemine actuellement des produits de Borger (Texas) à Saint-Louis (Missouri). L'inversion du flux permettra d'acheminer davantage de carburant des raffineries du Midwest américain vers le nouveau réseau de pipelines proposé entre Borger et l'Arizona, appelé Western Gateway Pipeline, ont indiqué les entreprises.

"C'est une nouvelle potentiellement énorme pour les automobilistes de Californie, de Las Vegas et d'Arizona et une excellente nouvelle pour les raffineurs du Golfe", a déclaré Patrick De Haan, analyste chez GasBuddy, sur la plateforme de médias sociaux X. Les automobilistes californiens paient les prix de l'essence les plus élevés des 48 États contigus des États-Unis et on s'attendait à ce que les prix des carburants augmentent encore en raison des fermetures de raffineries planifiées.

Le nouveau système d'oléoducs pourrait permettre aux raffineurs de la côte du Golfe d'augmenter leur capacité pour alimenter ces oléoducs, en particulier dans les États politiquement avantageux, a déclaré M. De Haan.

Le mois dernier, Magellan Pipeline, une filiale de ONEOK

OKE.N , a également commencé à sonder l'intérêt pour un nouveau système d'oléoducs destiné à transporter des produits raffinés de Houston et du sud de l'Oklahoma vers des lieux de livraison à El Paso, au Texas, et dans la région de Phoenix.