Phillips 66 enregistre un bénéfice trimestriel record grâce à la bonne performance de ses activités de raffinage

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(Ajoute des détails sur les segments tirés du communiqué et des graphiques tout au long du texte)

Phillips 66 PSX.N a annoncé mercredi un bénéfice trimestriel record, dépassant les estimations de Wall Street, grâce à la hausse des marges de raffinage liée aux perturbations de l'approvisionnement en carburant dues aux conflits en Iran et en Ukraine.

Ses concurrents Valero Energy VLO.N et HF Sinclair DINO.N ont également enregistré des bénéfices records au troisième trimestre, les raffineurs américains s'étant révélés être les principaux bénéficiaires de ces perturbations qui ont resserré l'offre mondiale, tandis que le taux d'utilisation des raffineries est resté à des niveaux jamais atteints depuis plusieurs années.

Les exportations américaines de carburants, en particulier de diesel, utilisé dans l’industrie manufacturière et l’agriculture, ont atteint des niveaux records.

Le segment de raffinage de Phillips 66 a enregistré une forte hausse de son résultat ajusté, qui est passé de 430 millions de dollars un an plus tôt à 6,06 milliards de dollars au cours du trimestre, tandis que la marge réalisée a plus que triplé, atteignant un niveau record de 38 dollars le baril contre 12,15 dollars le baril l’année dernière.

Les marges de raffinage américaines, mesurées par l’indice de référence «3-2-1 crack spread» CL321-1=R , ont progressé de plus de 150 % en moyenne au cours du trimestre juillet-septembre par rapport à l’année précédente.

L'action de la société a progressé de 1,3 % en pré-ouverture.

Le résultat net de Phillips 66 a atteint 5,62 milliards de dollars, contre 133 millions de dollars un an plus tôt, enregistrant ainsi son bénéfice trimestriel le plus élevé de son histoire.

Le résultat ajusté de son segment des carburants renouvelables s’est élevé à 191 millions de dollars au cours du trimestre, contre une perte de 43 millions de dollars un an plus tôt.

Après des années de pression sur les marges, les raffineurs américains voient leurs rendements s’améliorer grâce aux carburants renouvelables, les exigences accrues en matière de mélange de biocarburants et la hausse des prix du diesel stimulant la rentabilité.

Phillips 66 a indiqué que son projet d’extension «Coastal Bend» se déroulait comme prévu, les premiers volumes étant attendus au quatrième trimestre et la pleine capacité de 350 000 barils par jour devant être atteinte début 2027, ce qui améliorera le transport entre les gisements du Permien et d’Eagle Ford et les usines de traitement de LGN situées à Corpus Christi et Sweeny, au Texas.

En août, la société, Kinder Morgan KMI.N et HF Sinclair ont annoncé qu’elles allaient poursuivre le projet de réseau de pipelines Western Gateway d’une valeur de 5 milliards de dollars, et qu’elles avaient finalisé un accord de coentreprise.

La société Phillips 66, basée à Houston, a annoncé un bénéfice ajusté de 14,08 dollars par action pour le trimestre clos le 30 septembre, contre une estimation moyenne des analystes de 11,73 dollars, selon les données compilées par LSEG.