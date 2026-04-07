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Phillips 66 doit faire face à une perte de 900 millions de dollars alors que la crise iranienne fait grimper les prix du pétrole
information fournie par Reuters 07/04/2026 à 00:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte et de détails sur l'impact financier aux paragraphes 3 à 5) par Nicole Jao

Le raffineur américain Phillips 66 PSX.N a déclaré lundi que ses résultats du premier trimestre avaient étéaffectés par une forte augmentation des prix des matières premières, lui laissant près de 900 millions de dollars de pertes avant impôts liées à l'évaluation au marché, selon un document déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (Commission des valeurs mobilières et des changes).

Les prix de l'énergie ont grimpé en flèche après le début de la guerre américano-israélienne contre l'Iran à la fin du mois de février. La fermeture effective par l'Iran du détroit d'Ormuz , point d'étranglement pour environ un cinquième de l'approvisionnement mondial en pétrole et en gaz, a bouleversé les marchés mondiaux de l'énergie et fait grimper en flèche les prix du brut.

Les pertes de Phillips 66 sont principalement dues à sa position courte nette dans les contrats dérivés liés au pétrole brut, aux produits pétroliers raffinés, aux liquides de gaz naturel et aux matières premières renouvelables.

Sa position courte nette dans les contrats dérivés liés au pétrole brut et aux produits pétroliers était d'environ 50 millions de barils à la fin du mois de mars, a déclaré le raffineur basé à Houston, au Texas.

Les pertes ont été réparties entre les différents secteurs d'activité, comme l'a montré le document déposé.

Le segment du raffinage devrait subir un impact de 350 à 450 millions de dollars, le segment du marketing et des spécialités devrait subir un impact de 300 à 400 millions de dollars, tandis que le segment des carburants renouvelables pourrait subir des pertes de 100 à 200 millions de dollars.

Les contrats à terme sur le Brent ont enregistré une hausse mensuelle record de 64 % en mars, selon les données du LSEG. La référence américaine West Texas Intermediate a gagné environ 52 % au cours du mois, son plus grand bond depuis mai 2020.

Phillips 66 a déclaré qu'elle n'avait pas terminé ses procédures de clôture financière pour le premier trimestre et que les résultats réels pourraient varier par rapport à ces estimations préliminaires.

La société a refusé de commenter au-delà du dépôt auprès de la SEC.

Phillips 66 devrait publier ses résultats du premier trimestre dans le courant du mois.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

Gaz naturel
2,80 USD NYMEX 0,00%
PHILLIPS 66
177,270 USD NYSE +0,60%
Pétrole Brent
109,00 USD Ice Europ +8,74%
Pétrole WTI
112,34 USD Ice Europ +13,62%
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