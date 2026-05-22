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Wall Street en progression, optimiste quant à la conclusion d'un accord sur le Moyen-Orient
information fournie par AFP 22/05/2026 à 22:11

Wall Street en progression, optimiste quant à la conclusion d'un accord sur le Moyen-Orient ( AFP / ANGELA WEISS )

Wall Street en progression, optimiste quant à la conclusion d'un accord sur le Moyen-Orient ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a clôturé en hausse vendredi, continuant d'afficher son espoir de voir les négociations entre les Etats-Unis et l'Iran progresser, les valeurs techologiques apportant également un soutien aux indices.

Pour la deuxième séance d'affilée, le Dow Jones (+0,58% à 50.579,70 points) a terminé sur un record. Le Nasdaq a pris 0,19% et l'indice élargi S&P 500 a gagné 0,37%.

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