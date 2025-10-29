Phillips 66 dépasse les estimations de bénéfices trimestriels grâce à de fortes marges de raffinage

(Ajout de détails et d'éléments de contexte aux paragraphes 6 à 11)

Le raffineur Phillips 66 PSX.N a battu les estimations de Wall Street pour son bénéfice du troisième trimestre mercredi, aidé par des marges plus importantes sur le carburant et des volumes records dans son activité de pipeline.

Les actions de la société ont augmenté de 1% dans les échanges avant le marché.

Les marges de raffinage américaines ont rebondi après avoir atteint leur niveau le plus bas depuis plusieurs années, après la chute de l'année dernière, lorsque les bénéfices ont baissé par rapport aux sommets atteints après la pandémie et que les chocs d'approvisionnement déclenchés par l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022 se sont estompés.

Les marges trimestrielles des raffineries américaines

CL321-1=R ont en moyenne augmenté d'environ 25 % par rapport aux niveaux les plus bas enregistrés depuis plusieurs années.

La reprise a aidé les principaux raffineurs, dont Valero Energy VLO.N , à afficher des résultats trimestriels supérieurs aux prévisions.

La marge réalisée par Phillips 66 a atteint 12,15 dollars par baril au cours du trimestre, soit une hausse d'environ 46 % par rapport à l'année précédente, tandis que le segment du raffinage a enregistré un bénéfice ajusté de 430 millions de dollars, contre une perte de 67 millions de dollars l'année précédente.

Le secteur intermédiaire du raffineur, qui transporte des produits tels que l'essence, le diesel et les liquides de gaz naturel par le biais de ses pipelines, a déclaré un bénéfice ajusté de 697 millions de dollars, en hausse d'environ 4 % par rapport à l'année précédente.

La société a déclaré que le revenu de son segment de raffinage a été partiellement compensé par des coûts environnementaux plus élevés, principalement associés à l'arrêt planifié de la raffinerie de Los Angeles.

Phillips 66 a déclaré avoir cessé de traiter du pétrole brut à la raffinerie de Los Angeles le 16 octobre, les unités restantes devant être mises hors service d'ici la fin de l'année.

L'utilisation de la capacité de production de brut du raffineur au cours du trimestre s'est élevée à 99 %, contre 94 % l'année précédente, tandis que les dépenses de redressement ont chuté d'environ 74 % pour atteindre 36 millions de dollars.

Il a déclaré un bénéfice ajusté de 2,52 $ par action pour les trois mois se terminant le 30 septembre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 2,17 $ par action, selon les données compilées par LSEG.