Phillips 66 déclare que les résultats du premier trimestre sont affectés par des pertes de 900 millions de dollars liées à l'évaluation au prix du marché

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Phillips 66 PSX.N a déclaré lundi que ses résultats du premier trimestre avaient été affectés par près de 900 millions de dollars de pertes avant impôts liées à l'évaluation au prix du marché, la forte hausse des prix des matières premières ayant pesé sur le raffineur.