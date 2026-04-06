Phillips 66 déclare que les résultats du premier trimestre sont affectés par des pertes de 900 millions de dollars liées à l'évaluation au prix du marché

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Phillips 66 PSX.N a déclaré lundi que ses résultats du premier trimestre avaient été affectés par près de 900 millions de dollars de pertes avant impôts liées à l'évaluation au prix du marché, la forte hausse des prix des matières premières ayant pesé sur le raffineur.
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