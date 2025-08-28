Phillips 66 commencera à réduire ses activités à la raffinerie de la région de Los Angeles la semaine prochaine, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Phillips 66 PSX.N commencera à réduire ses activités à sa raffinerie de 139 000 barils par jour (bpd) dans la région de Los Angeles en septembre, selon des personnes au fait du dossier.

La raffinerie de la région de Los Angeles commencera à réduire ses activités en vue d'une fermeture définitive dès la semaine prochaine, ont indiqué deux sources. Phillips 66 a annoncé l'année dernière qu'elle fermerait la raffinerie et commencerait à réduire ses activités d'ici octobre 2025.

"Les unités de la raffinerie commenceront à tourner au ralenti d'ici le quatrième trimestre 2025, comme prévu... notre calendrier reste inchangé", a déclaré un porte-parole de l'entreprise dans un communiqué envoyé par courriel jeudi. La société n'a pas fourni de calendrier plus détaillé, mais a fait remarquer que le processus de mise hors service des installations nécessite une approche complexe et en plusieurs phases. La société devrait licencier la plupart des travailleurs de la raffinerie en décembre. L'usine de la région de Los Angeles compte environ 600 employés et 300 sous-traitants. Plus de la moitié des employés sont des travailleurs horaires représentés par le syndicat des Métallurgistes unis d'Amérique.

L'entreprise a refusé de commenter le statut de ses employés.