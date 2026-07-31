Phillips 66 approuve une augmentation de 10 milliards de dollars de son programme de rachat d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions issues du paragraphe 2)

Le raffineur Phillips 66 PSX.N a annoncé vendredi que son conseil d'administration avait approuvé une augmentation de 10 milliards de dollars de son programme de rachat d'actions. Les raffineurs américains ont bénéficié cette année d'une hausse des marges sur les carburants, suite à la guerre en Iran qui a réduit l'offre mondiale d'essence et de diesel.

Ce conflit a suscité des inquiétudes quant à d'éventuelles perturbations des exportations de carburants en provenance du Moyen-Orient, ce qui a fait grimper les marges de raffinage.

Phillips 66 a indiqué que le montant restant autorisé au titre de son programme actuel approchait de sa limite.

"L'augmentation de l'autorisation de rachat d'actions soutient notre engagement en faveur de la valeur à long terme pour les actionnaires, parallèlement à notre dividende sûr, compétitif et en hausse, à nos investissements en capital rigoureux et à la réduction continue de notre endettement", a déclaré le directeur général Mark Lashier.