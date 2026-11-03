Philips soigne ses marges et avance sur le dossier Respironics

Le spécialiste néerlandais des technologies médicales Philips publie des résultats trimestriels encourageants, marqués par une progression de ses commandes et une amélioration de sa rentabilité. Le groupe confirme ses objectifs annuels et franchit une nouvelle étape dans le règlement du scandale de ses appareils respiratoires. Le titre progressait d'environ 3% en préouverture.

Philips a réalisé un chiffre d'affaires de 4,4 MdsEUR au troisième trimestre 2026, en croissance de 3% à données comparables, globalement conforme aux attentes des analystes. Les prises de commandes ont progressé de 8%, témoignant d'une demande toujours soutenue pour les équipements médicaux du groupe.

La bonne surprise provient surtout de la rentabilité. La marge d'EBITA ajusté a gagné 70 points de base, à 13%, contre 11,8% anticipés par le consensus avant la publication. Cette amélioration repose notamment sur la hausse des volumes, une meilleure marge brute et les efforts de productivité. Philips a réalisé 170 MEUR d'économies nettes supplémentaires sur le trimestre.

Des performances contrastées selon les activités

La division Connected Care, spécialisée dans les solutions de surveillance et de suivi des patients, affiche une croissance comparable de 5%, tandis que Personal Health, qui regroupe notamment les produits de soins personnels, progresse de 8%.

En revanche, Diagnosis & Treatment, qui comprend les équipements d'imagerie médicale, stagne. Les performances de la thérapie guidée par l'image ont été compensées par la faiblesse des activités de diagnostic, notamment en Chine.

Philips mise désormais sur ses innovations intégrant l'intelligence artificielle pour accélérer sa croissance et améliorer sa compétitivité, notamment dans l'imagerie médicale et les solutions hospitalières.

Respironics, un dossier judiciaire qui avance

L'autre annonce majeure concerne Respironics. Philips a conclu un accord de principe avec le ministère américain de la Justice pour résoudre des enquêtes civiles et pénales liées au rappel de certains appareils respiratoires. Le groupe a enregistré une provision de 288 MEUR au troisième trimestre, avec un paiement attendu début 2027.

Cette avancée pourrait contribuer à réduire l'incertitude juridique qui pèse sur le groupe depuis plusieurs années. Le dossier n'est toutefois pas définitivement clos, d'autres procédures restant en cours.

Des perspectives confirmées

Pour 2026, Philips maintient ses objectifs : une croissance comparable des ventes comprise entre 3% et 4,5%, une marge d'EBITA ajusté de 13,5% à 14% et un flux de trésorerie disponible de 1,5 à 1,7 milliard d'euros.