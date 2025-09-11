Philips renouvelle son partenariat stratégique avec Masimo
information fournie par Zonebourse 11/09/2025 à 14:21
Philips annonce le renouvellement de son accord stratégique pluriannuel avec Masimo, renforçant une collaboration de longue date dans les technologies de santé connectées. L'objectif est d'intégrer les solutions avancées de Masimo - notamment l'oxymétrie de pouls SET, Radius PPG et divers capteurs - dans les plateformes de surveillance multi-paramètres de Philips.
Cette intégration vise à réduire la complexité, améliorer l'interopérabilité et offrir aux cliniciens des outils unifiés pour un suivi plus fiable et réactif.
Les deux sociétés prévoient également de codévelopper et promouvoir des solutions de nouvelle génération, incluant l'intelligence artificielle et des dispositifs portables, afin de répondre à des besoins croissants de mobilité et de continuité des soins.
Julia Strandberg, vice-présidente exécutive de Philips, souligne que ce partenariat permet de 'répondre rapidement aux besoins cliniques émergents'.
Valeurs associées
|24,1700 EUR
|Euronext Amsterdam
|0,00%
