Philips renforce sa collaboration avec Imricor dans l'IRM cardiaque

Philips a annoncé vendredi le lancement avec le groupe américano-australien Imricor d'une nouvelle technologie d'IRM interventionnelle destinée aux interventions cardiaques, renforçant ainsi la collaboration de longue date entre les deux entreprises.

La première configuration disponible doit associer le système IRM à 1,5 T de Philips à la gamme de cathéters et de consommables d'Imricor afin de favoriser des flux de travail guidés par IRM.

Pour les établissements hospitaliers, l'association offre une plateforme clé en main pour les interventions cardiaques guidées par IRM, associant imagerie avancée, workflows intelligents et technologies interventionnelles compatibles avec l'IRM.

L'objectif est de permettre aux médecins de visualiser l'anatomie cardiaque et les arythmies, de réaliser une cartographie électroanatomique, d'évaluer la formation de lésions et d'analyser la réponse aux traitements, précisent les deux partenaires dans un communiqué.

Cette nouvelle technologie qui sera officiellement présentée lors du congrès de la société de cardiologie européenne ESC qui s'ouvre aujourd'hui à Munich, est déjà disponible sur les marchés portant le marquage CE et, dans certaines configurations, aux Etats-Unis.

D'autres configurations devraient être disponibles par la suite, sous réserve des autorisations réglementaires.