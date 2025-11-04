Philips: légère amélioration du bénéfice au 3e trimestre sur un an

Le fabricant néerlandais d'électronique et d'appareils médicaux Philips a annoncé mardi une légère progression de son bénéfice net sur un an au troisième trimestre, confronté à l'incertitude des tarifs douaniers et à des litiges en cours concernant des appareils défectueux pour l'apnée du sommeil.

( ANP / LEX VAN LIESHOUT )

Philips a enregistré 187 millions d'euros de bénéfice entre juillet et septembre, contre 181 millions de bénéfice sur la même période en 2024. Son bénéfice s'élevait à 240 millions d'euros au deuxième trimestre.

"Nous avons conservé notre élan au cours de ce trimestre", a estimé Roy Jakobs, le PDG de Philips, dans un communiqué.

L'entreprise a également maintenu sa prévision de croissance du chiffre d'affaires annuel, entre 1 et 3%. Sur les trois derniers mois, les ventes s'établissent à 4,3 milliards d'euros, comme au trimestre précédent.

Mais Philips reste confronté à des procédures judiciaires après un rappel, initié en 2021, d'appareils DreamStation contre l'apnée du sommeil, qui pouvaient s'arrêter de fonctionner de manière intermittente.

Le groupe a ainsi rappelé des millions de machines, confronté à des inquiétudes sur le risque d'inhalation par les usagers de petits morceaux de mousse anti-bruit toxique et potentiellement cancérogène.

En 2024, Philips a accepté de payer 1,1 milliard de dollars pour mettre fin à des poursuites liées à cette affaire, mais sans admettre une quelconque responsabilité.

En septembre, des sources proches du dossier ont confié à l'AFP qu'un magistrat français enquêtait sur de potentiels faits de fraude aggravée, en lien avec ces appareils.

Le parquet de Paris a confirmé à l'AFP avoir reçu 104 plaintes de particuliers, et deux émanant d'associations, ainsi qu'un signalement de la part des autorités sanitaires.

Philips a indiqué que le dossier, ouvert en juin, concernait la procédure de rappel de 2021, et n'avait aucune incidence sur la qualité des appareils actuels.

par ailleurs, le fabricant a annoncé en juillet s'attendre à subir sur l'année un impact financier compris entre 150 et 200 millions d'euros en raison des droits de douane américains.

Cet impact avait précédemment été estimé à 300 millions d'euros, et la révision de ce chiffre à la baisse avait fait grimper son cours de bourse de plus de 10%.

Longtemps connu pour ses ampoules et ses téléviseurs, le géant néerlandais de l'électronique grand public a depuis recentré sa production sur les équipements médicaux.