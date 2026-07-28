Philips fait mieux qu'attendu au 2e trimestre, mais les commandes déçoivent

Philips a fait état hier soir de résultats meilleurs que prévu au 2e trimestre mais ses prises de commandes, ressorties en baisse sur la période, ont particulièrement déçu.

A la Bourse d'Amsterdam, le titre du spécialiste des technologies de la santé décrochait de 10,7% à 21,1 euros tandis que l'AEX avançait de 0,5% au même moment.

Le groupe néerlandais a fait état d'un chiffre d'affaires de 4,4 milliards d'euros, en hausse de 4% en données comparables pour un bénéfice opérationnel de 609 millions de dollars, dont un gain de 186 millions d'euros en lien avec le remboursement de droits de douane américains.

Hors exceptionnels, le résultat d'exploitation ressort à 534 millions d'euros, là où les analystes l'attendaient à 520 millions d'euros.

Des objectifs confirmés, mais loin d'être acquis

La marge opérationnelle (Ebita) ajustée s'est améliorée à 16,4%, en tenant compte là encore d'un effet favorable de 4,2% ayant trait aux droits de douane américains.

Philips a confirmé ses prévisions annuelles d'une croissance de 3 à 4,5% de ses ventes à données comparables, mais revu à la hausse son objectif de marge à 13,5/14% contre 12,5/13,5% précédemment grâce au remboursement des droits de douane américains.

Mais les analystes soulignent que cette révision n'est pas basée sur une amélioration des perspectives opérationnelles.

Autre motif de déception, les prises de commandes de l'équipementier ont baissé de 1% sur un an au 2ème trimestre, ce qui fait dire à certains professionnels que l'atteinte des objectifs annuels est loin d'être assurée, d'autant que le groupe devra faire face à une base de comparaison difficile sur la seconde partie de l'exercice.