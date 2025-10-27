 Aller au contenu principal
Philips facilite les interventions cardiaques grâce à l'intégration des données de scanner
information fournie par Zonebourse 27/10/2025 à 14:41

Royal Philips annonce une innovation permettant d'intégrer directement les données de tomodensitométrie (scanner) dans le système d'imagerie Azurion utilisé en cardiologie interventionnelle. Grâce à la plateforme Advanced Visualization Workspace (AVW), cette solution marque une étape vers la coronarographie interventionnelle (PCI) guidée par imagerie scanner.

La fonction 'Follow C-arm' synchronise automatiquement la vue 3D des artères coronaires avec les mouvements du bras en C, offrant une visualisation en temps réel sans manipulation supplémentaire. Selon Mark Stoffels, responsable de la division Image-Guided Therapy Systems, cette intégration 'améliore la précision et l'efficacité des procédures'.

Philips renforce ainsi sa position dans l'imagerie interventionnelle, sa plateforme Azurion étant déjà utilisée pour plus de 6,4 millions de patients par an dans plus de 80 pays.

Valeurs associées

KONINKLIJKE PHILIPS N.V.
25,1800 EUR Euronext Amsterdam +1,08%
