Philips dévoile un nouveau scanner à détection spectrale alimenté par l'IA
information fournie par Zonebourse 01/12/2025 à 12:09
Présenté à l'occasion du salon RSNA de Chicago, le système 'Verida démontre qu'il est possible de générer des images spectrales de haute définition tout en émettant un minium de nuisances sonores.
Avec une capacité de reconstruction de 145 images par seconde, les résultats des examens peuvent apparaître automatiquement en moins de 30 secondes, soit deux fois plus rapidement qu'auparavant, ce qui permet de réaliser jusqu'à 270 examens par jour, souligne Philips.
Verida permet par ailleurs une réduction significative de la dose administrée aux patients sans compromettre la qualité des images ainsi qu'une réduction de la consommation énergétique pouvant atteindre 45%, ajoute-t-il.
Sa commercialisation est prévue sur certains marchés à partir de 2026.
Toujours à l'occasion du RSNA, Philips a également présenté sa technologie BlueSeal Horizon, une nouvelle plateforme d'IRM intégrant le premier aimant sans hélium du secteur, une innovation de rupture qui devrait là encore avoir un impact significatif sur l'expérience des professionnels de santé et des patients, indique le groupe.
Valeurs associées
|24,4400 EUR
|Euronext Amsterdam
|+0,74%
A lire aussi
-
Les immatriculations de voitures neuves en France ont rechuté en novembre, baissant de 0,29% en rythme annuel après trois mois de hausse d'affilée, reflet de l'attentisme du marché à cause du contexte économique morose et avant les annonces éventuelles de la Commission ... Lire la suite
-
Airbus a découvert un problème de qualité industrielle affectant les panneaux de fuselage de plusieurs dizaines d'avions de la famille A320, ont déclaré lundi des sources industrielles. Le défaut retarde certaines livraisons, mais rien n'indique dans l'immédiat ... Lire la suite
-
Le "Chief Wearables Officer" d'EssilorLuxottica Rocco Basilico quittera ses fonctions en janvier 2026 pour "poursuivre ses intérêts personnels", a déclaré lundi un porte-parole du groupe d'optique franco-italien. Rocco Basilico est l'un des huit héritiers du défunt ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer