EssilorLuxottica: Le dirigeant et héritier Rocco Basilico quittera ses fonctions en janvier

Le logo EssilorLuxottica

Le "Chief Wearables Officer" d'EssilorLuxottica Rocco Basilico quittera ses fonctions en janvier 2026 pour "poursuivre ses intérêts personnels", a déclaré lundi un porte-parole du groupe d'optique franco-italien.

Rocco Basilico est l'un des huit héritiers du défunt fondateur de la société, Leonardo del Vecchio. Les héritiers détiennent une participation de 32% dans le propriétaire des marques de lunettes Ray-Ban ou Vogue Eyewear par l'intermédiaire de la holding Delfin.

"Après avoir soutenu pendant six ans notre projet de lunettes intelligentes, Rocco Basilico a décidé de poursuivre ses intérêts personnels en dehors de l'entreprise", a déclaré le porte-parole.

"Il nous quitte à un moment où notre position de leader de la catégorie est bien définie et où notre vivier de talents, en particulier dans l'espace des wearables, est très sain", a ajouté le porte-parole.

À Paris, le titre cédait 1,4% vers 11h45 GMT.

EssilorLuxottica se concentre dernièrement sur le développement de lunettes dotées d'intelligence artificielle (IA) en partenariat avec Meta, le partenariat commençant à porter ses fruits.

Bien que les lunettes Ray-Ban Meta ne représentent pour l'instant qu'une fraction du chiffre d'affaires total du groupe, elles sont devenues un point d'intérêt pour les analystes et les investisseurs, ainsi qu'un catalyseur pour les investissements de l'entreprise.

"D'un point de vue opérationnel, le projet wearables est maintenant bien avancé dans sa phase de développement commercial et technologique, et nous ne prévoyons donc pas d'impact sur le groupe", ont déclaré les analystes d'Equita dans une note.

