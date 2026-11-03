Philips dépasse les prévisions de bénéfice, conclut un accord de principe aux USA pour Respironics

Philips PHG.AS a fait état mardi d'un résultat opérationnel au troisième trimestre supérieur aux attentes, tout en annonçant avoir conclu un accord de principe avec le département américain de la Justice concernant Respironics.

Le groupe néerlandais de technologie médicale a enregistré une hausse de 7,2% de son Ebita ajusté, à 569 millions d'euros, dépassant le consensus fourni par l'entreprise qui tablait sur 522 millions d'euros.

Le groupe, qui commercialise des produits allant des brosses à dents aux systèmes d'imagerie médicale, a également indiqué que sa filiale Respironics avait conclu un accord de principe avec le département américain de la Justice afin de régler les enquêtes précédemment annoncées liées à son rappel mondial d’appareils de soins respiratoires et de traitement des troubles du sommeil.

Philips a constitué une provision de 288 millions d’euros au cours du trimestre au titre du règlement proposé avec le département américain de la Justice, qui reste soumis à la finalisation des documents et devrait être versé au premier trimestre 2027. La société n’a pas précisé si l’accord comporterait une reconnaissance de faute.

"Nous ne pouvons pas fournir de détails qualitatifs à ce stade", a déclaré le président-directeur général Roy Jakobs lors d’une conférence de presse, ajoutant que l’accord de principe avait été conclu "ces derniers jours".

(Rédigé par Lucie Barbier à Gdansk ; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)