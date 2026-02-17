Philips dans le vert, les analystes de DZ Bank et AlphaValue unanimes
information fournie par Zonebourse 17/02/2026 à 11:35
L'établissement financier allemand a relevé le titre du groupe dédié aux technologies de santé à acheter, contre conserver auparavant, en rehaussant son objectif de cours de 25 à 33 euros.
Les analystes estiment que la société a finalisé une restructuration majeure de ses activités. Après une période de pressions sur les bénéfices, une meilleure maîtrise des coûts et une efficacité accrue, le groupe peut désormais envisager un avenir plus rentable selon DZ Bank.
La veille, AlphaValue avait également relevé le titre Philips d'accumuler à acheter avec une cible de 36,80 euros. Les analystes justifiaient ce relèvement avec l'attente de bénéfices plus élevés. Ils estimaient également que l'entreprise est bien positionnée pour contrer les défis potentiels de rentabilité liés aux tarifs douaniers et aux effets de change défavorables.
AlphaValue rappelle que malgré des estimations initiales élevées, elles ont été révisées à la hausse. L'amélioration est portée par une croissance saine du chiffre d'affaires, des mesures de productivité, des innovations et un mix de produits favorables. En outre, Philips bénéficie de l'augmentation des prises de commandes, indiquant une demande croissante pour ses produits.
Valeurs associées
|26,0200 EUR
|Euronext Amsterdam
|+0,54%
