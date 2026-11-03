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Philips annonce un accord "de principe" concernant le rappel d'appareils de sommeil aux Etas-Unis
information fournie par Boursorama avec AFP 03/11/2026 à 08:09

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( ANP / KOEN VAN WEEL )

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Le fabricant néerlandais d'électronique et d'appareils médicaux Philips a annoncé mardi avoir conclu un accord "de principe" pour le rappel d'appareils contre l'apnée du sommeil aux États-Unis.

Le groupe est confronté depuis des années à des procédures judiciaires après un rappel, initié en 2021, d'appareils DreamStation contre l'apnée du sommeil.

Philips a ainsi rappelé des millions de machines, confronté à des inquiétudes sur le risque d'inhalation par les usagers de petits morceaux de mousse anti-bruit toxique et potentiellement cancérogène. Certains modèles pouvaient également s'arrêter de fonctionner de manière intermittente.

L'entreprise néerlandaise a déclaré lors de la présentation de ses résultats du troisième trimestre avoir "conclu un accord de principe avec le ministère américain de la Justice (DOJ) afin de régler les enquêtes pénales et civiles précédemment annoncées liées au rappel de produits Respironics".

En conséquence, Philips a constitué une provision de 288 millions d'euros dont le règlement, "subordonné à la finalisation des documents nécessaires" est prévu au premier trimestre 2027.

Cette provision a causé une baisse du bénéfice net de Philips à 28 millions d'euros au troisième trimestre, comparé aux 187 millions enregistrés à la même période en 2025.

Le directeur général, Roy Jakobs, a déclaré lors d'un appel avec des journalistes que l'accord avait été conclu "ces derniers jours", sans donner plus de détails.

"C'est sans aucun doute une étape importante pour nous, car cela marque un pas en avant dans le règlement des procédures judiciaires liées aux soins respiratoires et au sommeil", a-t-il déclaré.

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