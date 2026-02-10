 Aller au contenu principal
Philips accroit sa marge d'EBITA ajustée en 2025
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 09:35

Philips publie au titre des 3 derniers mois de 2025 un BPA ajusté des activités poursuivies de 0,60 euro, contre 0,50 EUR un an auparavant, ainsi qu'un EBITA ajusté de 770 MEUR, représentant une marge en amélioration de 1,6 point à 15,1%.

A près de 5,1 MdsEUR, le chiffre d'affaires du groupe néerlandais de technologies médicales s'est accru de 7% en données comparables, une croissance tirée par tous ses segments, en particulier celui de la santé personnelle ( 14%).

"Nous avons fini l'année avec une forte croissance des commandes et des ventes, une expansion robuste des marges malgré les droits de douane, une génération de cash solide et un bilan vigoureux", met en avant son CEO Roy Jakobs.

Affichant sur l'ensemble de 2025 une marge d'EBITA ajustée de 12,3% et une croissance de ses revenus en comparable de 2%, Philips indique viser des fourchettes cibles de respectivement 12,5-13% et de 3-4,5% pour l'année qui commence.

Il ajoute tabler sur une marge d'EBITA ajustée dans le milieu de la plage des 10-20% ("mid-teens") en 2028 et sur une croissance de ses revenus en comparable "dans le milieu de la plage à un seul chiffre" en moyenne annuelle sur la période 2026-28.

Au titre de l'exercice écoulé, Philips a l'intention de proposer à sa prochaine assemblée générale un dividende de 0,85 EUR par action, avec option de paiement en numéraire ou en actions au choix de ses actionnaires.

