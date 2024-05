Philippe Toledano quitte BlackRock pour Exane AM

Philippe Toledano vient de rejoindre Exane Asset Management en tant que responsable des relations investisseurs institutionnels pour la France, la Belgique, le Luxembourg et Monaco, apprend-on sur Linked-In.

Philippe Toledano travaillait précédemment chez BlackRock, où il était directeur commercial à Paris en charge du développement commercial sur le segment « Asset Owners », depuis 2019. Avant cela, il a travaillé 14 ans comme gérant de portefeuille senior, responsable de l’expertise multi-actifs dédiée à l’assurance et à la retraite au sein de Natixis Solutions puis Ostrum AM.

Philippe Toledano rejoint l'équipe commerciale d’Exane AM au sein du pôle France - Belgique - Luxembourg - Monaco sous la responsabilité de Laurent Coutanceau et aux côtés de Caroline Barthe en charge des relations avec les banques privées, multigérants, compagnies d’assurance (UC) et de Louis Rubio pour les family offices, sociétés de gestion indépendantes et conseillers en investissements.

Laurence Marchal