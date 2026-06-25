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Philippe Goettmann rejoint SEB AM au Luxembourg
information fournie par Agefi Asset Management 25/06/2026 à 08:00

Philippe J. Goettmann a rejoint SEB Asset Management en tant que responsable de la distribution, annonce-t-il sur le réseau social LinkedIn. Il sera basé au Luxembourg.

Philippe Goettmann a passé 25 ans dans l’industrie financière. Il a notamment travaillé chez T. Rowe Price pendant près de dix ans, jusqu’à fin 2023, comme responsable de la distribution pour la Belgique, le Luxembourg, la France et Monaco.

Avant cela, il était responsable de la distribution wholesale pour la France et Monaco au sein de Deutsche Asset and Wealth Management. Il a aussi été responsable de la distribution pour la Belgique. Philippe Goettmann a également travaillé pour Evli Bank et ING Investment Management (aujourd’hui intégré dans Goldman Sachs). Il a commencé sa carrière à la Société Générale au Luxembourg.

L'Agefi

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