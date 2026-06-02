Philip Morris revoit à la baisse ses prévisions de bénéfice annuel en raison de la pression sur les coûts et d'un faible pouvoir de fixation des prix

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Philip Morris PM.N a revu à la baisse mardi ses prévisions de bénéfice annuel. Son directeur général, Jacek Olczak, a invoqué la pression sur les marges due à la hausse des coûts énergétiques liée au conflit avec l'Iran et aux fluctuations monétaires, alors que les consommateurs réduisent leurs dépenses.

S'exprimant lors de la conférence mondiale sur la consommation organisée par la Deutsche Bank, M. Olczak a déclaré que les récentes mesures prises par la FDA américaine pour assouplir les mesures d'application de la loi concernant les cigarettes électroniques non autorisées et les sachets de nicotine constituaient un “élément positif net”, réduisaient l'incertitude réglementaire pour Zyn et devraient soutenir la croissance de la catégorie.

L'action du géant du tabac reculait d'environ 1% avant l'ouverture de la Bourse.

* Philip Morris table désormais sur un bénéfice par action ajusté de 8,31 à 8,46 dollars en 2026, soit une croissance de 10,2% à 12,2% par rapport aux niveaux de 2025, et inférieur à la fourchette de prévisions antérieure de 8,36 à 8,51 dollars. Les analystes s'attendaient à un bénéfice de 8,41 dollars par action.

* Le directeur général Olczak a déclaré que la société pourrait compenser certains impacts liés à la hausse des coûts, mais a averti que les hausses de prix ne sont “pas toujours entièrement répercutées” sur un marché plus concurrentiel.

* La société a indiqué que le nouveau produit Zyn Ultra serait proposé à un coût par sachet inférieur à celui de sa gamme phare, dans le but de réduire sa forte majoration de prix et d’améliorer sa compétitivité.

* En avril, la société a revu à la baisse ses prévisions de bénéfice ajusté pour 2026 en raison de l'incertitude réglementaire entourant ses sachets de nicotine Zyn et de la concurrence croissante sur le marché des produits du tabac.

* Philip Morris s'est diversifié dans les produits sans fumée, notamment le dispositif de tabac chauffé IQOS, les cigarettes électroniques et les sachets de nicotine à usage oral.

* Elle a déclaré que les récentes hausses de prix au Japon, motivées par des modifications de la taxe d'accise, ont pesé sur la croissance de la catégorie, mais n'ont jusqu'à présent pas affecté de manière significative sa part de marché.