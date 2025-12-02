Philip Morris International réitère ses prévisions de bénéfices pour 2025

(AOF) - Philip Morris International réaffirme ses prévisions de bénéfices par action (BPA) dilué pour l'année 2025 comme annoncé le 21 octobre dernier, entre 7,39 et 7,49 dollars. En excluant un ajustement total de 2025 de 0,07 dollar par action, cette prévision représente une augmentation prévue de 13,5 à 15,1% par rapport au BPA dilué ajusté de 6,57 dollars en 2024. En excluant également un impact favorable des devises de 0,10 dollar par action, cette prévision représente une augmentation prévue de 12 à 13,5% par rapport au BPA dilué ajusté de 6,57 en 2024.
