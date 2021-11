Pherecydes Pharma : premier brevet accordé pour ses phages anti-Staphylococcus aureus en Israël et point sur le calendrier de développement

Guy-Charles Fanneau de La Horie, Président du Directoire de Pherecydes Pharma, déclare : « Nous sommes très heureux de continuer à renforcer notre propriété intellectuelle. Après les délivrances de brevets dans de nombreuses juridictions pour nos phages anti-Pseudomonas aeruginosa et anti-Escherichia Coli, ce premier brevet pour nos phages anti-Staphylococcus aureus complète notre arsenal de protection de nos phages en cours de développement. Cette démarche s’inscrit dans nos efforts continus de protection des investissements réalisés sur nos phages champions et la prise de position agressive dans la phagothérapie de précision, domaine thérapeutique d’avenir. Cette première étape confirme la stratégie de propriété intellectuelle mise en place depuis des années par la Société et soutiendra le développement de ces actifs dans les mois qui viennent. Tout cela s’inscrit également dans un environnement où la demande de traitements de cas compassionnels continue à être dynamique avec 38 patients traités au 15 novembre 2021 (dont 24 patients ayant une infection à Staphylococcus aureus), soit 15 nouveaux patients traités sur les onze premiers mois de 2021. »



Pour recevoir toute l'information financière de Pherecydes Pharma en temps réel, faites-en la demande par mail à pherecydes@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.