Phaxiam: suspension de la cotation de son titre information fournie par Cercle Finance • 18/06/2025 à 09:32









(CercleFinance.com) - Phaxiam Therapeutics, société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements innovants pour les infections bactériennes résistances, a demandé à Euronext de conserver la cotation de son titre admis sur le marché Euronext Paris à compter de ce mercredi 18 juin 2025, avant ouverture de la Bourse.



La cotation du titre Phaxiam reste suspendue jusqu'à l'issue de la procédure de radiation des titres Phaxiam devant intervenir prochainement, après sollicitation d'Euronext.



'Pour rappel, comme cela a déjà été annoncé, aucun remboursement des actionnaires ne pourra être réalisé' indique la direction.





