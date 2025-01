Phaxiam: le point stratégique suscite peu de réaction information fournie par Cercle Finance • 31/01/2025 à 12:05









(CercleFinance.com) - Phaxiam a fait le point hier soir sur le déploiement de sa stratégie dans les phages, des virus naturels tueurs de bactéries, une annonce qui ne créait pas beaucoup de remous au niveau de son cours de Bourse.



Dans un communiqué, la société biopharmaceutique explique vouloir articuler son approche autour de deux axes de développement complémentaires, à savoir les thérapies individualisées à base de phages BPF (IPT) et les phages-médicaments (PTMP).



L'entreprise précise toutefois qu'elle compte accorder une priorité à ses activités dans les IPT, avec l'objectif de générer des revenus dès 2026 et de réaliser autour de 20 millions d'euros chiffre d'affaires à horizon 2027.



A ce titre, Phaxiam indique s'être associé à un autre acteur européen du secteur, Technophage, dans le but d'élargir son portefeuille à 25 phages BPF fin 2025 et d'accélérer le déploiement de traitements individualisés.



Pour ce qui concerne les phages-médicaments (PTMP), la société dit vouloir poursuivre le développement de son modèle au travers d'études cliniques et de nouvelles autorisations d'accès compassionnel (AAC).



Avec une trésorerie qui atteignait 3,6 millions d'euros au 31 décembre 2024, Phaxiam dit s'être mis à la recherche de financements qui lui permettraient d'étendre son horizon financier au-delà de mars 2025.



Parallèlement, Phaxiam continue de préparer l'étude de phase II Gloria, la première étude mondiale de phagothérapie dans les infections ostéo-articulaires sur prothèses.



A la Bourse de Paris, l'action évoluait sans grande direction (+0,8%) vendredi en fin de matinée dans le sillage de ces annonces. Le titre cède près de 48% sur un an.





