PHAXIAM fait le point sur ses activités et publie ses résultats financiers du premier semestre 2024

Pour recevoir toute l'information financière de PHAXIAM en temps réel, faites-en la demande par mail à phaxiam@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.



Engagement continu pour créer un leader mondial de la phagothérapie pour traiter des infections bactériennes sévères et résistantes

Une stratégie de développement ambitieuse en ligne avec les objectifs fixés pour le programme stratégique dans les Infections Ostéo-articulaires (PJI)

o Résultats cliniques attendus avant la fin de l’année 2024, issus des données cliniques compassionnelles mises à jour et de l’étude pilote PhagoDAIR

o Demandes d’autorisation d’essai clinique (IND aux Etats-Unis et CTA en Europe) pour l’étude de Phase II de preuve de concept (GLORIA) sur le point d'être déposées avec l'objectif d'une approbation par les agences réglementaires américaine et européenne attendue au T4 2024

o Lancement de la 1ère étude mondiale de Phase II GLORIA dans les infections Ostéo-articulaires (PJI) attendu au T1 2025

Trésorerie et équivalents de trésorerie de 1,5 M€ au 30 juin 2024, hors produit net de 6,8 M€ issu de l'augmentation de capital réalisée début juillet 2024



Lyon (France), le 25 septembre 2024 à 17h45 CEST – PHAXIAM Therapeutics (Euronext : PHXM), société biopharmaceutique qui développe des traitements innovants pour les infections bactériennes sévères et résistantes, fait le point aujourd'hui sur ses activités et publie ses résultats financiers du premier semestre 2024.