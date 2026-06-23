Pharrell Williams, créateur chez Louis Vuitton, s'inspire de la culture surf californienne alors qu'une vague de chaleur s'abat sur Paris

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Le chanteur-compositeur de pop et créateurpour Louis Vuitton, Pharrell Williams, a choisi mardi une cascade artificielle géante comme toile de fond pour sa collection printemps-été 2027, donnant ainsi le coup d’envoi de la Fashion Week de Paris alors même qu’une vague de chaleur record paralysait une grande partie de la France. Les mannequins arboraient un mélange éclectique de denim, de sweats à capuche et de vestes flashy tout en défilant sur du sable. Certains portaient des planches de surf tandis que d’autres arboraient de minuscules sacs monogrammés.

Le défilé s’inspirait largement de la culture américaine du surf et du skate. De nombreux looks mettaient en avant des baskets basses dont la silhouette, les semelles en caoutchouc blanc et les lacets rappelaient ceux de la marque californienne Vans. On a pu voir les spectateurs et le personnel haleter et transpirer pendant le défilé organisé à l’extérieur de la Cité universitaire, un vaste complexe de logements étudiants du XXe siècle situé au sud de Paris. Les températures restaient bien au-dessus de 30 °C vers 21 h, heure locale.

Les défilés parisiens ont débuté alors qu’une grande partie de l’ouest et du centre de la France, y compris Paris, subissait des températures avoisinant les 40 °C, contraignant des sites touristiques comme la Tour Eiffel à fermer leurs portes. La canicule n’a pour l’instant entraîné aucune annulation de défilé. Toutefois, certaines marques, dont Dior et Rick Owens, ont modifié leur programme pour organiser leurs défilés le matin, a indiqué à Reuters l’organisme organisateur de la Fashion Week, la FHCM, dans un communiqué envoyé par e-mail.

Un porte-parole de Louis Vuitton, marque phare du groupe LVMH, a déclaré à Reuters que l’entreprise avait renforcé l’approvisionnement en eau et multiplié les pauses avant le défilé de Williams afin d’améliorer les conditions de travail.

Parmi les styles les plus classiques, on trouvait des pulls à empiècements en cuir ainsi que des costumes et des manteaux vert foncé.

La Fashion Week masculine de Paris sera suivie de la semaine de la haute couture à partir du 6 juillet, avec notamment le premier défilé de haute couture de Pierpaolo Piccioli pour Balenciaga, l’un des événements les plus attendus.